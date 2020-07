Serie A 2019/2020, trentunesima giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn (Di martedì 7 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Da martedì 7 a giovedì 9 luglio è tutto pronto per un turno di campionato davvero cruciale per le sorti della stagione. Milan-Juventus è il big match, trasferte complicate per il Napoli contro il Genoa, per l’Inter a Verona e per la Lazio a Lecce, mentre la Roma ospita il Parma. Di seguito i telecronisti che commenteranno le sfide di questa tre giorni del massimo campionato. Martedì 7 luglio 2020 ore 19.30 Lecce-Lazio su Sky Sport Serie A Telecronaca: Federico Zancan e Nando Orsi ore 21.45 Milan-Juventus su Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin Mercoledì 8 luglio 2020 ore 19.30 Genoa-Napoli su Sky Sport Serie A Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti ore 19.30 Fiorentina-Cagliari su Sky Sport Telecronaca: Riccardo ... Leggi su sportface

