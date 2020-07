Renzi: "Apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche" (Di martedì 7 luglio 2020) "Cìò che esce dal consiglio dei ministri non è interamente il Piano Shock come noi l'avevamo designato ma è un passo in avanti importante nella direzione indicata da Italia Viva. Adesso Apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche. L'Italia ha bisogno di lavoro, non di assistenzialismo". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi commentando il via libera al dl semplificazioni. Leggi su agi

fisco24_info : Renzi: 'Apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche': 'Cìò che esce dal consiglio dei ministri non è interamente il… - Agenzia_Italia : 'Apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche', dice #Renzi sul #decretosemplificazioni - fabcet : @mimma50 @nuccia20 @MariM64768014 L’ha chiamata perchè oramai smascherata. Poi Renzi ha chiamato Salvini e Meloni p… - fabcet : @LCoerezza Non e’ mai stato di sinistra Renzi e IV e' di destra. Però mentre sei al governo col PD sarebbe gradito… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Apriamo Renzi: "Apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Renzi: "Apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche"

Adesso apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche. L'Italia ha bisogno di lavoro, non di assistenzialismo". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi commentando il via libera al dl semplificazioni.

Semplificazioni, via libera del governo. Renzi: "E ora riapriamo i cantieri"

Dopo una discussione lunga più di quattro ore in Consiglio dei ministri, arriva "salvo intese" il via libera al decreto semplificazioni. Non bastano settimane di trattativa: fino all'ultimo tengono ba ...

Adesso apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche. L'Italia ha bisogno di lavoro, non di assistenzialismo". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi commentando il via libera al dl semplificazioni.Dopo una discussione lunga più di quattro ore in Consiglio dei ministri, arriva "salvo intese" il via libera al decreto semplificazioni. Non bastano settimane di trattativa: fino all'ultimo tengono ba ...