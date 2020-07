Pubblica amministrazione, entro 2021 più pensionati che dipendenti (Di martedì 7 luglio 2020) Pensioni, entro 2021 più pensionati che dipendenti pubblici entro il 2021 la Pubblica amministrazione italiana potrebbe avere più pensionati che dipendenti, a causa del continuo calo del personale e un equilibrio fra ingressi e uscite che, nonostante lo sblocco del turnover, non è ancora stato raggiunto. A evidenziarlo è la ricerca sul lavoro pubblico presentata ieri in apertura di “Forum Pa 2020 – Resilienza digitale“, la manifestazione dedicata ai temi dell’innovazione e della trasformazione digitale come risposta alla crisi, organizzata da Fpa, società del Gruppo Digital360, che si terrà fino all’11 luglio in un’edizione totalmente online. A fronte di 3,2 milioni di impiegati pubblici italiani (in termini assoluti il 59 per cento in meno di quelli francesi, il 65 per cento di quelli inglese, il 70 per ... Leggi su tpi

