Premier League, Vardy risponde a Aubameyang: Arsenal-Leicester termina 1-1 (Di martedì 7 luglio 2020) Arsenal e Leicester si dividono la posta con un 1-1 che non accontenta nessuno nella 34ma giornata di Premier League. Sotto la pioggia dell’Emirates Stadium, gli uomini di Arteta perdono una buona occasione per riavvicinarsi alle prime cinque mentre gli ospiti cedono il terzo posto al Chelsea. Primo tempo dominato dai Gunners che sbloccano il risultato con Aubameyang al 22′ ma non riescono ad aumentare il vantaggio. Le Foxes restano a galla grazie alle parate di Schmeichel e provano ad alzare i giri del motore nella ripresa. L’Arsenal continua comunque a rendersi pericoloso, Lacazette si vede annullare il raddoppio per una segnalazione di fuorigioco e al 75′ i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Nketiah. Il Leicester sfrutta la superiorita’ numerica e all’84’ fa 1-1 con Vardy ma l’assedio finale non sfocia nella rete ... Leggi su sportface

