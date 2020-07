Pippo Inzaghi non ha dubbi: “Senza il lockdown, Lazio scudettata” (Di martedì 7 luglio 2020) La Lazio cade anche contro il Lecce e vede sfumare le ultime speranze di giocarsi lo scudetto. Infatti i biancocelesti si trovano a sette punti di distacco dalla Juventus, ma rischiano di perdere ulteriormente terreno. Un tracollo clamoroso se si pensa che alla ripresa del campionato gli uomini di Simone Inzaghi si trovavano a una sola lunghezza di ritardo dalla Juventus.caption id="attachment 714561" align="alignnone" width="1024" Inzaghi (getty images)/captionRIMPIANTOA sostegno del tecnico biancoceleste è arrivato il fratello Filippo, allenatore del Benevento. Il maggiore degli Inzaghi ha analizzato la situazione laziale ai microfoni di Sky Sport: "Credo che il grande obiettivo della Lazio sia entrare in Champions League. A inizio anno era un miracolo. Senza il lockdown la Lazio avrebbe vinto lo scudetto. Era sulle ali dell'entusiasmo. La squadra viaggiava col ... Leggi su itasportpress

