Piero Chiambretti fa fuori Pierluigi Pardo: Piero a Tiki Taka, Pardo a La7? (Di martedì 7 luglio 2020) Piero Chiambretti cambia rete. Ancora una volta. Dopo aver affrontato una lunga battaglia contro il Covid-19 e dopo aver perso sua madre per la stessa malattia, è pronto a tornare, a parlare finalmente di calcio. Tocca a lui la prossima conduzione di Tiki Taka, almeno secondo indiscrezioni… Piero Chiambretti come annunciato a settembre non tornerà più in onda con La Repubblica delle Donne. Una scelta dei vertici MediasetArticolo completo: Piero Chiambretti fa fuori Pierluigi Pardo: Piero a Tiki Taka, Pardo a La7? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Stefano_Bini1 : PIERO CHIAMBRETTI, DALLA RINASCITA POST COVID AL (PRESUNTO) RITORNO SU ITALIA1?? Ne scrivo oggi, in edicola su… - bellicapelli15 : Blogo retroscena: Piero Chiambretti verso la conduzione di Tiki Taka - Novella_2000 : Piero Chiambretti conduttore di Tiki Taka? News sul futuro del presentatore - enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @CIAfra73 @Tvottiano @Federic01996 @misterf_tweets @tw_fyvry @MasterAb88… - zazoomblog : Piero Chiambretti dichiara: “Non so se tornerò in tv” - #Piero #Chiambretti #dichiara: #tornerò -