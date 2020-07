Pechino Express torna nel 2022 a causa del CoronaVirus (Di martedì 7 luglio 2020) Pechino Express si prenderà un anno di pausa e questa volta non c’entrano niente le strategie di palinsesto e di auditel, bensì la pandemia mondiale che ci ha colpito negli ultimi mesi. Intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni, Costantino Della Gherardesca ha infatti confermato il ritorno di Pechino Express “non prima di un anno”. Le riprese che generalmente venivano fatte in estate (per poi andare in onda nel periodo autunnale) sono slittate di 12 mesi. “Dopo la pandemia c’è futuro per Pechino Express ma ci vorrà tempo. Quando si organizza il programma, prima partono i produttori italiani e belgi a fare i sopralluoghi. I belgi sono molto cauti. Quando è scoppiata l’emergenza Covid stavano registrando la versione francese e hanno bloccato tutto. Non credo che si potrà rifare prima di un anno”. Pechino ... Leggi su bitchyf

