L'economia italiana è la più colpita dal Covid. Gentiloni: "Subito il Recovery Fund" (Di martedì 7 luglio 2020) Bruxelles. Con una caduta del pil dell'11,2 per cento l'Italia sarà il paese della zona euro più colpito dall'impatto economico del coronavirus nel 2020, ma anche tra quelli che faranno più fatica a riprendersi nel 2021 con una crescita di appena il 6,1 per cento che ha poco a che vedere con la ripr

Ultime Notizie dalla rete : economia italiana Istat, pesantissimo l'impatto della crisi Covid sull'economia italiana Il Messaggero Ue taglia ancora stime di crescita per l'Italia: Pil -11,2% nel 2020

La Commissione europea ha ulteriormente rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica dopo la pandemia di Covid e l'Italia risulta il Paese che nel 2020 subirà la recessione più acuta, con un ...

Sant’Anna: dall’economia circolare al treno a idrogeno

“L’economia circolare, dagli obiettivi europei di riciclo dei ... Aziende partner: Global Compact Network Italia, Revet. Referenti aziendali: Katia Saro (GCNI), Diego Barsotti (Revet). Tutor della ...

