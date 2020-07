League of Legends Patch 10.14: cambiano le Tier List per la Giungla (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cambiamenti nella Tier List della Giungla con la nuova Patch rilasciata da Riot Games per il proprio titolo di punta nel mondo esport. Il jungler è uno dei ruoli più importanti su League of Legends; i giocatori che ricoprono quella corsia, infatti, aiutano la squadra ad assicurarsi obbiettivi, ottenere visione e danno un notevole aiuto ai giocatori in lane phase. Ogni buon jungler deve inoltre essere in grado di pulire in fretta i campi in modo da dare velocemente pressione agli avversari nelle prime fasi di gioco. Quindi, velocità di pulizia e mobility sono i due maggiori attributi per un jungler. Con la nuova Patch, nuovi campioni possono essere utilizzati per scalare velocemente giocando in Giungla. Nel Tier principale, S, troviamo Ekko, Kayn, Master Yi e Graves. Tra questi, Ekko non ha subito grandi cambiamenti in questa Patch ma passa tra i ... Leggi su esports247

donno_stefano : RT @MangaForevernet: ? League of Legends - ecco il nuovo campione Lillia ? ? - G_IDLEITALIA : [INFO] 'League of Legends' TRUE DAMAGE: sembra che il gruppo stia per tornare con un possibile Comeback (?). Il si… - GamingToday4 : League of Legends, Lillia è il nuovo Campione: conosciamola meglio - _DrCommodore : League of Legends: tutto su Lillia, il nuovo campione in arrivo - - tech_gamingit : Lillia, la cerbiatta mutaforma è in arrivo tra i Campioni di League of Legends con l'aggiornamento 10.15 -

Ultime Notizie dalla rete : League Legends League of Legends: LEC Summer Split 2020 – Settimana 4 iCrewPlay.com League of Legends, Lillia è il nuovo Campione: conosciamola meglio

League of Legends presenta il suo nuovo Campione, Lillia: una cerbiatta mutaforma in grado di comandare i sogni. Conosciamola meglio con le informazioni ufficiali. League of Legends dà il benvenuto al ...

League of Legends – ecco il nuovo campione Lillia

Immaginate di conoscere i sogni di tutti: il modo in cui vedono il mondo, se stessi e gli altri. Ora immaginate che vostra madre sia un albero, che il suo migliore amico sia Ivern e di aver passato tu ...

League of Legends presenta il suo nuovo Campione, Lillia: una cerbiatta mutaforma in grado di comandare i sogni. Conosciamola meglio con le informazioni ufficiali. League of Legends dà il benvenuto al ...Immaginate di conoscere i sogni di tutti: il modo in cui vedono il mondo, se stessi e gli altri. Ora immaginate che vostra madre sia un albero, che il suo migliore amico sia Ivern e di aver passato tu ...