Laura Torrisi bellezza in costume: il dipinto prende vita (Di martedì 7 luglio 2020) La bellissima e affascinante Laura Torrisi condivide uno scatto davvero particolare su Instagram che esalta la sua bellezza: pioggia di like, il dipinto prende vita Laura Torrisi (fonte foto: Instagram, @TorrisiLaura)Non smette di sorprendere, stupire e conquistare l’attenzione del suo numeroso e folto pubblico di fan e follower su Instagram, la splendida e amata Laura Torrisi, che proprio sul social network condivide uno scatto particolare: complimenti e pioggia di like per lei, tutti estasiati dal suo fascino. Sono giorni di relax per Laura, che pubblica tra le stories e i post molte immagini che esaltano il suo momento di pausa, tra dettagli che colpiscono la sua attenzione e location mozzafiato, sebbene non sia mancano anche l’omaggio e il ricordo di Ennio Morricone, in seguito al lutto del grande compositore che ha scosso le sue giornate. Un nuovo ... Leggi su chenews

zazoomblog : Laura Torrisi il lutto scuote il suo relax: “Buon cammino…” - #Laura #Torrisi #lutto #scuote #relax: - zazoomblog : Laura Torrisi il lutto scuote il suo relax: “Buon cammino…” - #Laura #Torrisi #lutto #scuote #relax: - infoitcultura : Vip a Trani: ieri in città il cantautore Gigi D'Alessio e Laura Torrisi - zazoomblog : Laura Torrisi la rabbia: “Pensiero maschilista sciacquati la bocca” - #Laura #Torrisi #rabbia: #“Pensiero -