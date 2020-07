L’Associazione Coscioni accusa i capi di ogni fazione di essere «sordi ai richiami della Consulta sull’eutanasia» (Di martedì 7 luglio 2020) Dal 2015 l’Associazione Coscioni ha ricevuto 900 richieste da parte di persone che chiedono un aiuto per il suicidio assistito, «la punta dell’iceberg di una realtà sociale che, con l’innalzamento della durata media della vita, è sempre più consistente ma è trattata con indifferenza dalla politica ufficiale dei partiti». L’accusa ai partiti è chiara e anche il fatto che la lotta per ottenere il diritto all’eutanasia prosegua solamente a colpi di sentenze nei tribunali. LEGGI ANCHE >>> Eutanasia, il medico di Welby: «Molti medici pronti a rispettare la volontà del paziente» «Contrarietà dei capi di tutti i partiti, di centro, di destra e di sinistra, “populisti” e non» L’Associazione ha parlato di un richiamo esplicito da parte della Consulta ... Leggi su giornalettismo

