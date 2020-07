Inter nuovo accordo con Suning.com: sulle maglie di allenamento fino al 2022: le cifre (Di martedì 7 luglio 2020) Rinnovata la sponsorizzazione delle maglie di allenamento dell’Inter da parte di Suning.com Suning.com continuerà a sponsorizzare le maglie di allenamento dell’Inter almeno fino al 2022. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l’attuale accordo scaduto il 30 giugno sarebbe stato prolungato di altri due anni. “Il marchio Suning sarà così sulle maglie e su tutto il kit di allenamento della squadra di Antonio Conte fino al giugno del 2022 e verserà una cifra pari a 16,5 milioni a stagione (la stessa già pattuita con il contratto attuale)“. gettyimages-11675186742(fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo Inter nuovo accordo con Suning.com: sulle maglie di allenamento fino al 2022: le cifre proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

DiMarzio : #Inter, c'è l'annuncio: #Hakimi è un nuovo giocatore nerazzurro - UEFAcom_it : ? UFFICIALE: Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’@Inter! - pisto_gol : Achraf HAKIMI, nuovo acquisto dell’Inter, è stato inserito da WhoScored nel Top11 della Bundesliga come miglior lat… - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Inter, ecco il 'prossimo Lautaro'. C'è un nome da depennare dalla lista: 'Motivi caratteriali' - - fcin1908it : Inter, ecco il 'prossimo Lautaro'. C'è un nome da depennare dalla lista: 'Motivi caratteriali' -… -