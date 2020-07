Il nuovo coronavirus potrebbe essere comparso per la prima volta in una miniera 7 anni fa (Di martedì 7 luglio 2020) Il coronavirus responsabile della pandemia di Covid-19 avrebbe fatto la sua comparsa in Cina già nel 2012, quando sei persone svilupparono una polmonite anomala dopo essere state mandate a ripulire una miniera di rame abbandonata nello Yunnan, l’estremo sud della Cina, piena di guano e pipistrelli, e terreno fertile per la nascita di micro-organismi e agenti patogeni possibilmente letali.E’ quanto emerge da un’inchiesta sull’origine del coronavirus pubblicata dal Sunday Times, che retrodata la scoperta di un nuovo tipo di coronavirus simile a quello della Sars: tre dei sei operai che avevano visitato la miniera morirono in seguito al ricovero in ospedale, dopo avere sviluppato sintomi non riconducibili ad altre patologie note. Il loro caso apparve inspiegabile e sottoposto allo pneumologo Zhong Nanshan, che si era già distinto per la gestione ... Leggi su huffingtonpost

Coronavirus, salgono a 172 i medici morti in Italia

Si allunga ancora l'elenco dei medici che hanno perso la vita per il nuovo coronavirus in Italia. Il bilancio, aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo ...

Voucher viaggi o rimborso: novita' nel dl Rilancio e critiche dall'UE

Sì ai voucher viaggi, ma il rimborso è un diritto del consumatore. È questo il principio che si è fatto avanti nel comparto turistico a seguito della pandemia, un tema sul quale sono nate non poche po ...

