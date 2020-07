Il 77% dei giapponesi credono e sperano che le Olimpiadi non si svolgeranno (Di martedì 7 luglio 2020) Lo svolgimento dei Giochi Olimpici del 2021 è tra le priorità delle istituzioni giapponesi, con la governatrice di Tokyo Yuriko Koike che ha incontrato ieri Yoshiro Mori il presidente del comitato organizzatore. Tuttavia, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, un sondaggio condotto dal Japan News Network riporta che per il 77% dei cittadini intervistati le Olimpiadi non si disputeranno, mentre soltanto il 17% crede che verrà rispettato il programma attuale, che prevede l’inizio per il 23 luglio dell’anno prossimo. Il sentimento è comune a Tokyo, dove più la metà dei residenti spera che i Giochi vengano cancellati (fonti Kyodo News e MX). È ancora forte, infatti, la paura di una nuova e massiccia diffusione del coronavirus, causata dalla confluenza di circa 11 mila atleti da 206 paesi ... Leggi su ilnapolista

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - napolista : Il 77% dei giapponesi credono e sperano che le Olimpiadi non si svolgeranno Lo riporta La Gazzetta dello Sport, fa… - Ecatetriformis : @jinfry_77_ @LucaBilla @FrancescaCphoto @sandro_cecc @MauroBarra4 @sminkionauta @Leonida25818070 @dunat_basket… - JohnnyUtah_77 : RT @AUniversale: 'C’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti'. 'Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più… - Alberto57486652 : @jinfry_77_ 3 CL, 3 intercontinentali, 3 EL, 18 scudetti, 7 CI, 5 Supercoppa italiana e 'storicamente non ha menta… -