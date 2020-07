I 180 migranti della Ocean Viking sbarcano a Porto Empedocle (Di martedì 7 luglio 2020) I 180 migranti salvati dalla nave umanitaria Ocean Viking (Sos Mediterranee) nel Mediterraneo hanno iniziato a sbarcare lunedì sera a Porto Empedocle, in Sicilia, dopo dieci giorni di blocco in mare. Le prime persone i cui test Covid si sono rivelati negativi hanno messo piede nel Porto intorno alle 23,40, secondo quanto riferito da un giornalista di France Presse a bordo. I migranti sono stati trasferiti sul traghetto Moby Zazà dove saranno posti in quarantena, sotto il controllo della polizia. Leggi su ilfogliettone

