Ferentino: lui la riempie di calci e pugni, lei lo colpisce con una forbice. Giovane arrestata, il compagno è grave (Di martedì 7 luglio 2020) Emergono nuovi particolari nel violento litigio fra una coppia di Ferentino verificatosi ieri sera alle 23 circa e che ha portato all’arresto di una 27enne e al ricovero in ospedale, in gravi condizioni, di un 31enne di origini romene. Tra i due, infatti, stando a quanto accertato dai carabinieri, sembra che le litigate non fossero evento raro, ma, al contrario, piuttosto frequente. E nella maggior parte dei casi sarebbero state dovute alla forte gelosia dell’uomo nei confronti della Giovane compagna. Così sarebbe successo anche ieri quando i litigi fra i due sarebbero iniziati già dal pomeriggio, inasprendosi sempre di più e anche in questo caso ad innescare la miccia sarebbe stata la gelosia del romeno. Accecato da questa insana morbosità verso la compagna e dall’ira, l’uomo, sempre stando ad una prima ricostruzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ferentino: lui la riempie di calci e pugni, lei lo colpisce con una forbice. Giovane arrestata, il compagno è grave - TG24info : #Ferentino - Botte e colpi di forbici tra conviventi finiti in ospedale, lui in prognosi riservata lei arrestata -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferentino lui Ferentino – Botte e colpi di forbici tra conviventi finiti in ospedale, lui in prognosi riservata lei arrestata TG24.info Enrico Fabbri è il nuovo coach del Basket Golfo Piombino

Questo per lui sarà il trampolino di lancio che lo porterà verso ... Dopo le esperienze in terza serie nazionale (B1) con Cecina e Ferentino, si appresta all’ennesima scalata, prendendo la guida di ...

SERIE B UFFICIALE – Enrico Fabbri è il nuovo coach del Basket Golfo Piombino

Nato sul promontorio il 16 marzo del 1972, figlio di Nilo, uno dei fondatori della Pallacanestro Piombino, società che fece risorgere dalle ceneri il basket piombinese, dopo i fasti e le successive sv ...

Questo per lui sarà il trampolino di lancio che lo porterà verso ... Dopo le esperienze in terza serie nazionale (B1) con Cecina e Ferentino, si appresta all’ennesima scalata, prendendo la guida di ...Nato sul promontorio il 16 marzo del 1972, figlio di Nilo, uno dei fondatori della Pallacanestro Piombino, società che fece risorgere dalle ceneri il basket piombinese, dopo i fasti e le successive sv ...