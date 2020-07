Fazzone: Zingaretti deve pensare a ‘Piano Marshall’ (Di martedì 7 luglio 2020) Roma- “Serve un ‘piano Marshall’ straordinario e pluriennale sul ripascimento, in grado di fornire soluzioni definitive al problema erosivo del nostro litorale laziale. Siamo davanti ad ‘un’emergenza gravissima’ che ha cancellato interi tratti di costa nei Comuni nel Lazio ed in particolare nel pontino, dove la situazione sta diventando insostenibile sia sotto il profilo della tutela ambientale che in termini di difesa del sistema economico locale.” “Attraverso una lettera ho chiesto al presidente Zingaretti un cambio di passo deciso questo tema di vitale importanza per i nostri territori. In ballo c’e’ la sopravvivenza di numerose imprese balneari, soprattutto di piccole e medie dimensioni, ancora attive sul nostro litorale e che non meritano di essere abbandonate. A mio parere bisogna recepire la voce di imprenditori operanti ... Leggi su romadailynews

Un incontro si è svolto in primis con il leader e coordinatore regionale di Forza italia nel Lazio, Claudio Fazzone. “Io ci metto l’anima per Terracina ma dovete aiutarmi a mandare a casa Zingaretti… ...

