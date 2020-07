Decreto Semplificazioni approvato “salvo intese”: ok a lista grandi opere, ma non è nel testo. Accordo su abuso d’ufficio con riserva Iv (Di martedì 7 luglio 2020) Una lista di grandi opere prioritarie, ferroviarie e stradali, che potranno essere commissariate con appositi dpcm da qui a fine anno: un elenco che non compare nel testo ma nell’allegato infrastrutture adottato insieme al Programma nazionale di riforma. Poi l’Accordo sull’abuso d’ufficio, arrivato nonostante Italia Viva metta a verbale la sua riserva. Dopo una discussione lunga più di quattro ore in Consiglio dei ministri, arriva “salvo intese” il via libera al Decreto Semplificazioni. I grandi nodi alla fine, assicurano più fonti di governo lasciando Palazzo Chigi, vengono sciolti: il “salvo intese” riguarda pochi aspetti “tecnici, non politici”. Ma la discussione sulle opere da sbloccare sembra destinata a tenere ancora banco, anche perché l’elenco – che dovrebbe includere tra le 40 e le 50 ... Leggi su ilfattoquotidiano

