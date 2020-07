Dall’Inghilterra: la Juve punta Traore. E’ sfida con Guardiola (Di martedì 7 luglio 2020) Come raccolto da ESPN, l’edizione britannica, la Juventus di Maurizio Sarri ha messo nel mirino Adama Traore, esterno classe ’96 ora al Wolverhampton. I bianconeri però, vista l’uscita di scena del Barcellona per motivi di bilancio – scrive l’emittente, dovrà vedersela con il Manchester City pronto a portare lo spagnolo a Manchester. Ad ora però solo rumors che arrivano dall’Inghilterra vista anche la valutazione eccessiva dell’ex catalano, per Traore i Wolves chiedono circa 90 milioni di euro, poco più di 80 milioni di sterline. Foto: twitter Wolverhampton L'articolo Dall’Inghilterra: la Juve punta Traore. E’ sfida con Guardiola proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

