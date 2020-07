Covid-19, Australia: 6,6 milioni di persone finiscono in lockdown (Di martedì 7 luglio 2020) Covid-19, Australia: 6,6 milioni di persone finiscono in lockdown. Il governo ha deciso di prendere decisioni drastiche dopo lo scoppio di numerosi focolai L’Australia ha deciso di mettere in lockdown circa 6,6 milioni di persone nello Stato di Victoria a partire dalla mezzanotte di mercoledì 8 luglio. Questo per cercare di tenere sotto controllo un … L'articolo Covid-19, Australia: 6,6 milioni di persone finiscono in lockdown proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

HuffPostItalia : Covid preoccupa l'Australia, più di 6 milioni di persone in lockdown - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: Covid preoccupa l'Australia, più di 6 milioni di persone in lockdown - orguel1984 : RT @paoloigna1: Dichiarazioni del Primo Ministro dello Stato di Vittoria in #Australia #Melbourne su cui meditare #covid19 - TheQ_continuum : RT @meteorologo777: La città di Melbourne in Australia è stata messa in lockdown per 6 settimane a causa di un aumento dei casi di covid (1… - Sanson538 : Covid preoccupa l'Australia, più di 6 milioni di persone in lockdown -