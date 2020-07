Controlli dei carabinieri nell’Avellinese, sequestri e denunce (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prosegue l’azione dei carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: i carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino i due titolari di un’autofficina di Lioni ritenuti responsabili di “Gestione illecita di rifiuti”, per aver abbandonato su suolo pubblico del Comune di Rocca San Felice, rifiuti speciali pericolosi e non (filtri olio motore, taniche vuote e sporche di olio motore, stracci sporchi di olio motore ed altri rifiuti assimilabili a rifiuti solidi urbani). Il materiale oggetto di abbandono è stato sottoposto a sequestro; i carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano ... Leggi su anteprima24

LegaSalvini : C'È UN MINISTRO CHE HA BLOCCATO LA LIGURIA - poliziadistato : Poliziotti #SquadraMobile Milano, monitorando alcune arterie stradali, insospettiti dalla strana manovra di un Tir… - Corriere : La truffa dei servizi a pagamento: «Un traffico senza controlli» - Stefanoboh : Ho appena finito di parlare col barista, che si lamentava dei controlli sull'uso della mascherina nei locali, fatt… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: C'È UN MINISTRO CHE HA BLOCCATO LA LIGURIA -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli dei Droga, alcol, coltelli e gatti "abusivi". Raffica di controlli dei carabinieri di Busto Arsizio VareseNoi.it intelligenza artificiale contro i falsi Amarone

sempre più nuova frontiera dei traffici illeciti e vetrina attraente anche per le organizzazioni criminali.” Dal 2018 ad oggi, sono complessivamente 54 le iniziative legali a livello internazionale ...

CORONAVIRUS, D’AMATO: «SONO GIÀ 21 I PASSEGGERI POSITIVI IN VOLO SPECIALE…

Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità a ...

sempre più nuova frontiera dei traffici illeciti e vetrina attraente anche per le organizzazioni criminali.” Dal 2018 ad oggi, sono complessivamente 54 le iniziative legali a livello internazionale ...Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità a ...