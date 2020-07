Caso Marco Rossi, l’avvocato: “Video privato che non doveva essere diffuso, si scusa” (Di martedì 7 luglio 2020) L’avvocato di Marco Rossi, giovane calciatore del Monregale sospeso dal proprio club per via di un video in cui il 19enne si lasciava andare a insulti razzisti, prova a spezzare una lancia nei confronti del proprio assistito, pur stigmatizzando l’episodio. Alessio Ghisolfi spiega come “l’episodio sia relativo ad un video privato, diffuso ad insaputa del mio assistito e senza alcun suo consenso, su canali social e strumenti multimediali. Tutti ne stigmatizziamo i contenuti ma prima dobbiamo comprendere che si tratta di una sceneggiatura da vedere e cancellare tra amici; un gioco che non piace, appositamente utilizzo questo termine, ma che ha un solo movente privato e non pubblico come l’illecita diffusione gli ha attribuito. Non ha infatti un fine divulgativo e meno che mai è stato concepito con l’obiettivo di divenire strumento di diffusione di ... Leggi su sportface

NicolaPorro : Dietro il caso #Berlusconi ci sarebbe anche il presidente emerito #GiorgioNapolitano. Ecco perché nel racconto di… - emme_sette : @lauzi_marco @emgcostantino @catlatorre Ho uno zio missionario. So di cosa parlo, a differenza tua che ti basi su u… - David67353720 : @Capezzone @atlanticomag @Marco_Faraci Buonasera ma dov'e' il razzismo?!?!?!?!? ma vedono solo carri armati in giro… - Cacace_Marco : @DFDYR98 O Matt Damon che vuole ammazzare (a caso) gli unici che possono riportarli a casa ahahahah Come intratten… - Max_Alle : RT @fastenseat: @Marco_dreams Non sono d’accordo Dammi regole certe in caso di positività poi decido se installarla. -