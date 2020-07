Benevento, il ds Foggia: «Glik? Alzerebbe l’aspetto tecnico e caratteriale» (Di martedì 7 luglio 2020) Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Pasquale Foggia ha fatto il punto sul mercato del Benevento in vista della Serie A Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha così commentato le voci di mercato intorno alla società giallorossa, in particolar modo i possibili arrivi di Glik e Llorente: Glik – «È uno di quei giocatori che non scopro io, ha fatto per tanti anni il capitano al Torino e al Monaco, stiamo parlando di un giocatore di esperienza importante, sicuramente potrà essere utile a tante squadre. È un giocatore che seguo da tempo, semmai dovessimo avere la fortuna di portarlo a casa sarebbe uno di quelli che innalza l’aspetto tecnico e caratteriale di una squadra». LLORENTE – «Rappresenterebbe il top non solo per il Benevento, ha fatto benissimo ad altissimi livelli. Stiamo parlando di un ... Leggi su calcionews24

