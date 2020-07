Bankitalia: 40% individui ha difficoltà su rate mutui. La quota più elevata nel Centro e nel Mezzogiorno (Di martedì 7 luglio 2020) "Quasi il 40% degli individui indebitati dichiara di avere difficoltà nel sostenere le rate del mutuo a causa della crisi; la quota è più elevata nel Centro e nel Mezzogiorno". E' quanto si legge nella nuova pubblicazione diffusa oggi sul sito della Banca d`Italia, della serie "Note Covid-19", dal titolo "Principali risultati dell`Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane nel 2020"."Solo un terzo di chi è in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo - si legge nello studio - ha fatto ricorso o intende far ricorso alla moratoria mutui. Fra coloro che hanno un finanziamento per credito al consumo la percentuale di individui in difficoltà con il pagamento della rata è del 34%". "L`emergenza sanitaria - prosegue Bankitalia - incide negativamente anche sulle aspettative di spesa: circa il 30% della popolazione dichiara di non ... Leggi su ilfogliettone

