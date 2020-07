Aspettando l’Ubisoft Forward, non solo Assassin’s Creed Valhalla protagonista (Di martedì 7 luglio 2020) L'Ubisoft Forward è soltanto uno degli eventi con cui il mondo dei videogiochi prova a reagire a modo suo al distanziamento sociale post pandemia. Una pandemia che è ancora molto lontana dall'essere terminata, e con cui bisognerà fare i conti probabilmente per un po' di tempo. Ecco dunque che le grandi conferenze aperte al pubblico vengono sostituite da streaming altrettanto succulenti. Che permettono, tra le altre cose, anche ai semplici videogiocatori di sentirsi parte integrante dello show. Se una volta eventi analoghi erano visibili in presenza solo da un ristretto manipolo di fortunati – che avevano poi l'onere di raccontarne a mezzo stampa – ora la storia è molto diversa. A tutti vengono forniti i dettagli per avere un quadro ampio della situazione, in modo da essere in grado di figurarsi quello che sarà il futuro della scena ... Leggi su optimagazine

