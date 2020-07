Asia Argento stavo attraversando un momento di crisi ecomonica la D’Urso mi ha aiutato (Di martedì 7 luglio 2020) In un’intervista al “Il Fatto quotidiano” Asia Argento dopo un momento economico difficile, è riuscita a emergere, anche grazie all’aiuto di Barbara D’Urso che l’ha chiamata nelle sue trasmissioni. Una rata del mutuo da pagare e, nel mentre, l’addio alla giuria di XFactor per il caso Jimmy Bennett, che l’ha accusata di molestie. L’addio allo show ha intralciato i suoi piani: “Ho pensato di vendere casa ha spiegato in un’intervista a su cui pago il mutuo, ma devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia”. Altro programma a cui ha partecipato in coppia con Vera Gemma, “Pechino Express,” ha portato a una lesione del suo ginocchio: “Io mi ero preparata per 5 mesi con Vera e sono durata 5 ... Leggi su musicaetesti.myblog

