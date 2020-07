Ama: al Pigneto abbandonati due frigoriferi con tanto di alimenti (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “Sta circolando in queste ore sul web un breve video che riprende una postazione di cassonetti stradali in via del Pigneto circondata da materiali ingombranti scaricati abusivamente. Oltre a un materasso e del mobilio sono visibili in primo piano due frigoriferi, uno dei quali con addirittura ancora generi alimentari all’interno. Si tratta di atti di incivilta’ che deturpano i quartieri e offendono l’ambiente oltre a costringere Ama a onerosi sforzi supplementari.” “L’azienda ha immediatamente allertato la struttura dedicata per predisporre il ritiro dei materiali abbandonati segnalando contestualmente l’episodio al Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale, che proprio ieri ha individuato e sanzionato un’autofficina abusiva che sversava su suolo olio motore esausto, per cercare di risalire ai responsabili. ... Leggi su romadailynews

Sta circolando in queste ore sul web un breve video che riprende una postazione di cassonetti stradali in via del Pigneto circondata da materiali ingombranti scaricati abusivamente. Oltre a un matera ...

