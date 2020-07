Al Bano: la figlia Jasmine rinuncia al suo cognome, ma perché? (Di martedì 7 luglio 2020) Pare che la figlia di Al Bano, Jasmine, abbia rinunciato al cognome del padre. Ma cosa si nasconde dietro questa strana scelta? Qualche giorno fa su tutte le piattaforme musicali è uscito il nuovo singolo della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Il pezzo si chiama Ego e a quanto pare sta avendo un buon riscontro di pubblico. Il brano però è stato pubblicato solo con il nome della ragazza, Jasmine, eliminando totalmente il cognome. Ma perché? La scelta di togliere il cognome è stata una scelta studiata e consigliata soprattutto da Al Bano stesso. Pare che la ragazza non voglia fare successo solo perché è la figlia del cantante pugliese, ma per le sue doti artistiche. In un’intervista al magazine Gente, la ragazza ha commentato così la scelta: “Mi presento come Jasmine e basta, non c’è ... Leggi su chenews

