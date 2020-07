Adolescente finisce in ospedale dopo una nuotata con gli amici in una piscina naturale (Di martedì 7 luglio 2020) Un Adolescente britannico è finito in ospedale in stato di incoscienza dopo aver fatto una nuotata con gli amici in una piscina naturale. Con la stagione estiva entrata nel vivo, tutti sentiamo il bisogno di andare a fare un bagno per rinfrescarci dal caldo. Tale esigenza diventa una necessità per bimbi e adolescenti. Spesso, infatti, … L'articolo Adolescente finisce in ospedale dopo una nuotata con gli amici in una piscina naturale NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

G1OFER : @Link4Universe Per sfuggire a dei cattivi un adolescente corre con l'auto di un vecchio ma finisce nel passato e su… -

Ultime Notizie dalla rete : Adolescente finisce Adolescente finisce in ospedale dopo una nuotata con gli amici in una piscina naturale NewNotizie Batte la testa dopo il tuffo in mare, 15enne di Torre rischia la paralisi

Rischia la paralisi dopo il tuffo in mare, 15enne di Torre finisce in ospedale. Ieri pomeriggio un adolescente è rimasto gravemente ferito dopo ...

FIGLIO SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO SALVINI/ Video, lui “Mamma lo sfrutta per politica”

«Ho detto quello che pensavo credo e non cerco visibilità, ma se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso». Così Leon Pappalardo su quanto accaduto ieri ...

Rischia la paralisi dopo il tuffo in mare, 15enne di Torre finisce in ospedale. Ieri pomeriggio un adolescente è rimasto gravemente ferito dopo ...«Ho detto quello che pensavo credo e non cerco visibilità, ma se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso». Così Leon Pappalardo su quanto accaduto ieri ...