A tutto Ocampos | uomo partita e portiere col Siviglia – VIDEO

Lucas Ocampos, fantasista del Siviglia, si è reso protagonista della partita contro l'Eibar Lucas Ocampos, fantasista del Siviglia, è stato fondamentale nella vittoria per 1-0 contro l'Eibar. Prima segnando il gol decisivo, poi indossando i guanti da portieri e salvando la partita nel finale. «Vincere oggi era fondamentale, sapevamo che era la partita dove fare la differenza. Per confermare l'ottimo lavoro fatto in questi ultimi anni. Abbiamo fatto bottino pieno e siamo molto contenti. Quando ho capito che Vaclick non ce la faceva, mi sono subito offerto di andare in porta. Onestamente pensavo che la partita finisse velocemente e che non ci fosse bisogno di un mio intervento per salvare il risultato».

