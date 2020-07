Un'alga colora di rosa la neve del ghiacciaio Presena e mette in allarme i ricercatori (Di lunedì 6 luglio 2020) Un’alga colora di rosa la neve il ghiacciaio italiano del Presena e scatena l’allarme dei ricercatori. A riportare la notizia sono i media internazionali, tra cui il Guardian: il proliferare dell’alga sarebbe ricollegabile all’innalzamento delle temperature anche in alta quota e da essa dipenderebbe il più celere scioglimento delle nevi.Il fenomeno della colorazione rosa delle nevi era stato rilevato, in passato, nella cosiddetta “dark zone” della Groenlandia. Tuttavia, secondo gli scienziati, la Ancylonema nordenskioeldii (questo il nome dell’alga, ndr) in Italianon si era mai vista fino ad ora.Secondo quanto riportato dal Guardian, Biagio Di Mauro del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferma che la neve rosa osservata su parti del ghiacciaio Presena è probabilmente causata dalla stessa pianta trovata in ... Leggi su huffingtonpost

prosperare19 : RT @andreabettini: Un'alga colora di rosa i ghiacciai delle Alpi e accelera lo scioglimento causato dai cambiamenti climatici - HuffPostItalia : Un'alga colora di rosa la neve del ghiacciaio Presena e mette in allarme i ricercatori - bernagoz : RT @andreabettini: Un'alga colora di rosa i ghiacciai delle Alpi e accelera lo scioglimento causato dai cambiamenti climatici - Generplus : L'alga che colora di rosa i #ghiacciai alpini ne aumenta la velocità di scioglimento. Ne parla un articolo del Guar… - sdelagrave : RT @andreabettini: Un'alga colora di rosa i ghiacciai delle Alpi e accelera lo scioglimento causato dai cambiamenti climatici -

Ultime Notizie dalla rete : alga colora Un'alga colora di rosa la neve del ghiacciaio Presena e mette in allarme i ricercatori L'HuffPost Alpi rosa: alga trasforma il colore dei ghiacciai italiani

Le Alpi italiane si tingono di rosa e gli esperti temono si tratti di uno dei segnali più evidenti del cambiamento climatico. È quanto sta accadendo in questi giorni al ghiacciaio Presena, tra Trentin ...

Presena, un'alga colora di rosa la neve: l'allarme dei ricercatori

Sul passo del Gavia, tra il territorio comunale di Valfurva (Sondrio) e il confine con la provincia di Brescia, la neve rimasta dall'inverno presenta striature di rosa e lo stesso accade sul vicino gh ...

Le Alpi italiane si tingono di rosa e gli esperti temono si tratti di uno dei segnali più evidenti del cambiamento climatico. È quanto sta accadendo in questi giorni al ghiacciaio Presena, tra Trentin ...Sul passo del Gavia, tra il territorio comunale di Valfurva (Sondrio) e il confine con la provincia di Brescia, la neve rimasta dall'inverno presenta striature di rosa e lo stesso accade sul vicino gh ...