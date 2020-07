Super Simo si prepara per un nuovo show su Rai Due (ma piovono critiche) (Di lunedì 6 luglio 2020) Archiviato l’esperimento de La Domenica Ventura (diventata in corso d’opera La Settimana Ventura) e pure il talent show The Voice Of Italy, Super Simo anche la prossima stagione televisiva resterà su Rai Due dove condurrà un nuovo show. Un progetto (anticipato da DavideMaggio.it) che sarà un branded content, ovvero uno show realizzato da e per lo sponsor che se le canta e se le suona da solo, un po’ come i programmi Quattro Zampe In Famiglia; Easy Driver e Nella Mia Cucina, rispettivamente di Elena Ballerini, Marzia Valitutti e Carlo Cracco. Quale sia lo sponsor che produrrà il programma di Simona Ventura non lo sappiamo, ma Davide Maggio che ha lanciato la notizia in anteprima ha aspramente criticato questa scelta: “Noi consiglieremmo a Simona di fare quello che si era ripromessa anni fa: brillare per l’assenza. Inutile ... Leggi su bitchyf

