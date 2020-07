Storie da un’estate in “workation”, aspettando l’autunno nero (Di lunedì 6 luglio 2020) WORKATIONIl neologismo circolava già da tempo: workation o workcation. Ma la combinazione tra lavoro (work) e vacanza (vacation) è la novità dell’estate 2020, quella in cui – causa pandemia – anche l’Italia ha scoperto gioie e dolori dello smart working. In tanti sono già partiti con creme solari, costume, agenda e computer per lavorare a distanza vista mare o montagna. Località balneari, alberghi e case vacanza hanno colto la palla al balzo. A Riccione, il comune ha potenziato il wifi gratuito sotto l’ombrellone. A Courmayeur si sono inventati il mountain working. Su Airbnb si trovano appartamenti a due passi dalla spiaggia “smart working friendly”. E una delle più note catene di hotel si è inventata pure la “smart week”, con ... Leggi su linkiesta

d0minius : Storie da un’estate in “workation”, aspettando l’autunno nero - LACASEBooks : Ascolta l'audiolibro di Matt Brown, scopri la storia del surf e il fascino di chi ha vissuto inseguendo il sogno di… - VirgiBooksUK : Un piccolo #regalo da godervi in riva al #mare in questo #6luglio! Un #horror classico da gustare con il vostro… - gianmarcoprete : - Due storie d'amore intrecciate ed opposte in una Russia ottocentesca, con finale tragico, in ferrovia. - La stor… - Beunsbeun : Io comunque me tajo troppo nel vedere i local fare storie su Instagram per un po’ di pioggia, con tanto di descrizione 'Ma è estate?????' -

Ultime Notizie dalla rete : Storie un’estate Scandicci Estate: dal 13 luglio al 27 settembre Open City 2020, "Lo spettacolo di stare insieme" MET - Provincia di Firenze