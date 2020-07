Sonia Bruganelli svela i suoi segreti: odiata perché troppo ricca (Di lunedì 6 luglio 2020) Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha svelato i suoi segreti: ammette di essere sempre stata odiata “perchè troppo ricca”, ma sostiene di fare una vita normale. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è sempre stata una donna molto sicura di sé, o per lo meno così si è sempre mostrata al pubblico. In una … L'articolo Sonia Bruganelli svela i suoi segreti: odiata perché troppo ricca è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Italia_Notizie : Bruganelli senza giri di parole: 'Vi spiego perché mi odiano...' - ilgiornale : Tra i tanti personaggi noti sui social, Sonia Bruganelli è una delle più criticate: il suo altissimo tenore di vita… - infoitcultura : Sonia Bruganelli e Laura Freddi insieme sul web, poi coinvolgono Paolo Bonolis ma la situazione sfugge di mano e fi… - infoitcultura : Laura Freddi e Sonia Bruganelli insieme in video: “Ci odiamo davvero? Ma quale odio!” - infoitcultura : Paolo Bonolis sbotta: “Sonia Bruganelli è mia moglie mentre Laura Freddi è la mia amante” -