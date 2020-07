Sondaggio: Zaia e Decaro amministratori più popolari, Zingaretti e Raggi in coda (Di lunedì 6 luglio 2020) Il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Bari (presidente dell’Anci) Antonio Decaro sono gli amministratori locali più popolari in italia. Entrambi, anche sotto la spinta dell’emergenza Covid-19, ottengono un consenso quasi plebiscitario: se si votasse in questo momento otterrebbero il 70% delle preferenze. Questa l’indicazione che emerge dal Governance poll 2020, indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per il Sole24Ore da Noto sondaggi.Per le Regioni, sono del centrodestra i quattro governatori più popolari d’Italia: Dopo Zaia, infatti, si piazzano il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga (59,8%), quella dell’Umbria Donatella Tesei (57,5%) e quella della Calabria Jole Santelli (57,5%). Al quinto posto, al 54%, il ... Leggi su huffingtonpost

