Silvia Romano torna a parlare dopo due mesi: “La mia conversione” (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono passati quasi due mesi da quando Silvia Romano è stata liberata ed è tornata in Italia. La cooperante torna a parlare con un’intervista a La Luce. La sua non è stata una conversione da una religione all’altra. La sua è stata una conversione da non credente all’Islam. E’ quello che ha spiegato Silvia Romano Aisha al quotidiano online La Luce, quasi due mesi dopo la sua liberazione dai terroristi che l’avevano presa in ostaggio in Kenya. Era il 9 maggio scorso quando il premier, Giuseppe Conte, rivelò che la cooperante milanese, rapita nel novembre del 2018 e tenuta prigioniera per oltre un anno e mezzo in Somalia, stava bene e poteva rientrare a casa e riabbracciare i suoi genitori. Oggi, Silvia ha raccontato per la prima volta i mesi di prigionia e la decisione di diventare musulmana. “Prima ... Leggi su chenews

