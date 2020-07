Personale Ata: previsto boom di supplenze per l’A.S 2020/21 (Di lunedì 6 luglio 2020) Si attende un boom di supplenze per l’anno scolastico 2020/21. I sindacati lo avevano previsto e annunciato mesi fa. Non soltanto docenti, ma anche e soprattutto Personale Ata Non solo docenti, ma anche soprattutto supplenze per Personale Ata. Questa è la situazione che i sindacati prospettano e si aspettano per l’anno scolastico 2020/21. Per ovviare infatti al problema del distanziamento sociale e consentire le buone pratiche del contenimento, sarà necessario ricorrere ad un più fitto organico. Ecco dunque spiegato il boom di supplenze atteso per il nuovo anno scolastico. Già prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, le stime dei supplenti fatte dai sindacati scuola per l’anno scolastico 2020/21 si aggiravano attorno ai 200 mila. Il numero non potrà che salire, considerati i 50 mila e più contratti ... Leggi su zon

scuolainforma : #Scuola, #personaleATA e docenti: #supplenze record per l'as 2020/21 - infoitinterno : La Conferenza zonale esprime preoccupazione per la riduzione dei posti in organico del personale docente e Ata - donnarock62 : RT @sayaddhina: @contu_f @GToccafondi @ItaliaViva Quindi invece di aumentare i posti nelle scuole pubbliche si finanziano le private che, s… - mostro15119736 : RT @sayaddhina: @contu_f @GToccafondi @ItaliaViva Quindi invece di aumentare i posti nelle scuole pubbliche si finanziano le private che, s… - infoitinterno : ATA, supplenze di Assistente Tecnico nelle scuole del primo ciclo anche al personale di ruolo -