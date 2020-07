Palozzi: Raggi inadeguata, criticità tutti i giorni (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “Ci risiamo. Puntuale come un orologio svizzero, ripiomba un nuovo disservizio sulla metropolitana di Roma, la cui linea A quest’oggi e’ stata protagonista di un guasto tecnico sulla tratta Battistini-Termini. Ormai le criticita’ dei trasporti su ferro (ma anche quello su gomma non e’ da meno) sono all’ordine del giorno e ledono pesantemente la quotidianita’ di molti pendolari, gia’ costretti a convivere con un tpl imbarazzante e inefficiente. Una odissea che si consuma sotto gli occhi di un Campidoglio grillino e una sindaca Raggi inadeguati e incapaci di affrontare le sfide di mobilita’ della Capitale d’Italia”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. Leggi su romadailynews

Roma, 3 lug. (askanews) - "Le dimissioni del collegio sindacale di Ama sono solamente l'ultima puntata della "telenovela" in atto all'interno della municipalizzata capitolina dei rifiuti. Ama completa ...

COMUNE, PALOZZI (CAMBIAMO): “ROMA CAPITALE DEI DISSERVIZI. GRAZIE RAGGI”

“Nell’epoca della sindaca Raggi Roma rischia di diventare ogni giorno di più la capitale dei disservizi. È quanto mai lampante infatti il report annuale su “La gestione e ...

