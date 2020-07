Napoli, svolta Osimhen: “Accordo su tutto, entro domani l’annuncio” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il viaggio a Napoli? Victor è stato accompagnato dai suoi agenti, ci siamo sentiti e ci siamo scambiati le opinioni sulla città: l’impressione è stata buona”. Così Osita Okolo, membro dell’entourage di Osimhen in diretta a ‘CalcioNapoli24 TV’. “Sensazione sull’affare con il Napoli? Dopo aver incontrato De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso mi ha detto che gli serve un po’ di tempo per decidere, senza fretta – continua il membro dell’entourage dell’attaccante del Lille -. “In settimana scioglierà le riserve e confermerà la sua decisione, se deciderà di accettare il Napoli oppure no. Stiamo aspettando, potrebbe arrivare a momenti sin da oggi”. Poi su Gattuso: “Il mister gli ha fatto capire di volerlo in squadra e ... Leggi su anteprima24

Napoli: rientra Allan per il Genoa, part time per Ospina

Allenamento mattutino per il Napoli e una buonissima notizia per Gattuso che dopo tre turni di stop potrà tornare a convocare Allan per la partita di mercoledì contro il Genoa al Ferraris. Il brasilia ...

Napoli, buone notizie: Allan si allena in gruppo

Il Napoli si è allenato dopo la vittoria sulla Roma: Allan in gruppo, mentre Llorente ha svolto terapie e palestra Il Napoli è tornato in campo a Castel Volturno, in vista del match contro il Genoa, d ...

