Molti NO al 5G in Puglia | sono ben 43 i comuni contrari alle antenne

Non sta incontrando il favore del pubblico il 5G, soprattutto in Puglia e più in particolare nella provincia di Lecce, dove sono addirittura 43 i comuni che hanno opposto resistenza all'installazione delle infrastrutture, a cui si è da poco aggiunto quello di Martano. Giancarlo Vincitorio, esponente regionale di Vox Italia in Puglia, ha espresso tutta la propria approvazione a riguardo, parlando di quanto sia stato coraggioso dire no alle lobby delle grandi società tecnologiche. Si è anche parlato di dittatura del capitalismo elettronico, a fronte di un potere economico tale da far passare per retrogradi tutti coloro che esprimono dissenso nei confronti di questo abuso. Il sindaco di Martano, insieme a quelli degli altri 42 comuni leccesi, sarebbe un ...

Ultime Notizie dalla rete : Molti Puglia Incontri diplomatici in Puglia con il Messico - Ildenaro.it Il Denaro Puglia, soltanto il 6% dei medici si è vaccinato contro l’influenza

Bari - Soltanto il 6% degli operatori sanitari pugliesi si è sottoposto a vaccinazione antinfluenzale nella scorsa stagione. Un dato basso, molto basso (è circa un terzo della media nazionale e un qui ...

Regione Puglia: L'avv. Rapanà rinuncia alla candidatura a governatore

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa con il quale l'avv. Michele Rapanà, candidato alla presidenza della Regione Puglia con gli "Stati Generali", ufficializza il venire a mancare "le condizio ...

