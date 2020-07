L’informazione come gossip (Di lunedì 6 luglio 2020) di Marco Marchese Dall’informazione del servizio radiotelevisivo pubblico pretendiamo un alto livello di professionalità; lo paghiamo, senza poter fare altrimenti, tutti i bimestri in bolletta Enel, lo pretendiamo come cittadini e lo esigiamo in base alle leggi che regolano il settore. In una retata viene arrestata una persona accusata di reati legati alla ‘ndrangheta: siamo garantisti fino all’ultimo grado di giudizio e non abbiamo alcuna simpatia per i mafiosi, nei cui confronti vale lo stesso enunciato garantista. Parte il circo mediatico e accadono due fatti secondari che vogliamo analizzare: il primo è che il fermato ha una relazione con una ragazza nota in Tv per la sua partecipazione ad una trasmissione. Grandi foto e insistenti sottolineature su questa relazione, salvo affermare in tutti i servizi che la ragazza è completamente estranea ai ... Leggi su ildenaro

