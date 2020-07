La P.A. invecchia sempre di più. Verso il sorpasso, più pensionati che lavoratori (Di lunedì 6 luglio 2020) Presto nella Pubblica Amministrazione gli ‘ex’ oltrepasseranno i lavoratori in funzione. “Entro il 2021 la P.A italiana potrebbe avere più pensionati che dipendenti” è lo scenario disegnato nella ricerca che apre il Forum P.A. La causa del sorpasso? “Il continuo calo del personale e un equilibrio fra ingressi e uscite che, nonostante lo sblocco del turnover, non è ancora stato raggiunto”. A fronte di 3,2 milioni di impiegati i pensionati sono “già” 3 milioni”, viene fatto notare. “Un numero in crescita costante e destinato a salire perché i ‘pensionabili’ oggi sono molti”. Inoltre, l’uscita anticipata, si sottolinea, è stata “parzialmente accelerata da Quota 100″.Tra gli statali sono 540 mila i dipendenti che hanno compiuto 62 anni di età, pari ... Leggi su huffingtonpost

psycothicbitch : Rodrigo Guirao Diaz è sempre stato un figo e più invecchia più è bono ???? - lazarismo : @totofaz Il che non mi sembra una buona notizia, abbiamo buttato almeno già due anni per far fare gavetta a Radu o… - PoggiVeru : RT @puntoevirgola48: Come il saggio Aristofane scrisse una volta, tradotto grossolanamente: La gioventù invecchia, l'immaturità si perde v… - markgmm : @Nico6410 @Evelina54611840 Vero.Lo so. Ma ho voluto chiederlo apposta alla giovane commessa ,lì ,all'improvviso.E l… - puntoevirgola48 : Come il saggio Aristofane scrisse una volta, tradotto grossolanamente: La gioventù invecchia, l'immaturità si perd… -

Ultime Notizie dalla rete : invecchia sempre La P.A. invecchia sempre di più. Verso il sorpasso, più pensionati che lavoratori L'HuffPost La P.A. invecchia sempre di più. Verso il sorpasso, più pensionati che lavoratori

Presto nella Pubblica Amministrazione gli ‘ex’ oltrepasseranno i lavoratori in funzione. “Entro il 2021 la P.A italiana potrebbe avere più pensionati che dipendenti” è lo scenario disegnato nella rice ...

Allarme in Giappone: ogni anno spariscono nel nulla migliaia di anziani affetti da demenza

Nel Giappone che invecchia sempre più in fretta, tra i mille problemi legati alla sproporzione tra anziani e giovani (il 28% della sua popolazione ha più di 65 anni, una percentuale che dovrebbe salir ...

Presto nella Pubblica Amministrazione gli ‘ex’ oltrepasseranno i lavoratori in funzione. “Entro il 2021 la P.A italiana potrebbe avere più pensionati che dipendenti” è lo scenario disegnato nella rice ...Nel Giappone che invecchia sempre più in fretta, tra i mille problemi legati alla sproporzione tra anziani e giovani (il 28% della sua popolazione ha più di 65 anni, una percentuale che dovrebbe salir ...