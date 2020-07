Iraq, rapporto Life After Isis: cristiani a rischio estinzione (Di lunedì 6 luglio 2020) Secondo questo nuovo report, se la comunità internazionale non interviene al più presto, i cristiani in Iraq rischiano di estinguersi. Il rapporto “Life After Isis: New challenges to Christianity” prodotto in Iraq contiene un messaggio molto allarmante. La comunità cristiana potrebbe scomparire infatti dall’intero stato. Il report è stato diffuso nella giornata di oggi dalla … L'articolo Iraq, rapporto Life After Isis: cristiani a rischio estinzione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

