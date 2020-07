Interstellar stasera in tv: trama, trailer, cast e curiosità (Di lunedì 6 luglio 2020) Interstellar andrà in onda questa sera, lunedì 6 luglio 2020, in prima serata su Canale 5. Appuntamento, dunque, da non perdere con il film del 2014 premio Oscar diretto da Cristopher Nolan e con Mattew McConaughey e Anne Hataway. Interstellar: trama del film Vediamo dunque la trama del film in onda questa sera in tv. Un gruppo di astronauti è alla ricerca di un nuovo posto sul mondo che possa ospitare l’umanità. Gli esperti si muovono nello spazio con un wormhole, un cunicolo spazio temporale situato su precise coordinate geografiche che permette di muoversi da un pianeta all’altro. Interstellar: curiosità e cast Il film ha vinto il premio Oscar come ‘miglior effetti speciali’ nel 2015 e ha ottenuto altre 4 nomination: miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro e miglior scenografia. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta

