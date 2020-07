Il videogame spiegato ai genitori (Di lunedì 6 luglio 2020) Ci sono le risposte alle domande che un genitore, neofita del campo e non, si pone quasi sempre. Sia se è in vena di divieti che di cautele - «Come posso limitare il tempo di gioco» oppure «Come limitare le interazioni con altri utenti online» - sia che stia cercando di capirci di più: «Come scelgo un videogioco adatto a mio figlio», «Come funzionano gli acquisti nei videogiochi?», «Cosa sono gli esports?». Ci sono recensioni di grandi firme ed esperti del settore dei fenomeni del momento – a cominciare da Animal Crossing della Nintendo (foto in apertura) – pareri di psicologi delle nuove tecnologie, guide che spiegano come funziona il sistema di classificazione dei titoli per fasce d'età. Il nuovo sito Tuttosuivideogiochi.it è una bussola in un universo vasto e molto frequentato, in ... Leggi su panorama

Stanley spiega che aveva provato a convincere il figlio a muoversi, chiedendogli di andare a fare la spesa. Costretto a rimanere in casa durante il lockdown, il… Leggi ...

Il videogioco è parte integrante della vita quotidiana delle famiglie italiane, ma genitori ed educatori conoscono poco questo mondo. Ben venga quindi il portale lanciato dall’associazione di categori ...

Il videogioco è parte integrante della vita quotidiana delle famiglie italiane, ma genitori ed educatori conoscono poco questo mondo. Ben venga quindi il portale lanciato dall'associazione di categori ...