Huawei Petal Search arriva su AppGallery con una nuova esperienza di ricerca (Di lunedì 6 luglio 2020) Huawei Petal Search è disponibile anche in Italia: ecco cos'è e come scaricare lo strumento di ricerca sul vostro smartphone o tablet Huawei. L'articolo Huawei Petal Search arriva su AppGallery con una nuova esperienza di ricerca proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : Huawei Petal Search arriva su AppGallery con una nuova esperienza di ricerca - PHONETHRONE2012 : Huawei Petal Search, ecco il motore di ricerca delle app alternativo a Google - HDblog : Huawei Petal Search, ecco il motore di ricerca delle app alternativo a Google - DarioConti1984 : Huawei Petal Search: ufficiale il nuovo strumento di ricerca su AppGallery, anche in Italia -… - DarioConti1984 : Huawei Petal Search, il nuovo motore di ricerca per le APP. via @tecnophone -