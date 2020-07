Formula 1, si resta in Austria per il… Gran Premio della Stiria: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara (Di lunedì 6 luglio 2020) Nemmeno il tempo di gustarsi la prima gara del Mondiale 2020 che è tempo già di pensare alla seconda, che si terrà sempre in Austria sul tracciato del Red Bull Ring. Bryn Lennon/Getty ImagesE’ questa la particolarità di questa stagione compressa, al momento, in 8 gare che si svolgeranno alcune sugli stessi circuiti. Dopo il GP d’Austria ecco il GP della Stiria, nome scelto per differenziare i due eventi. Si comincia giovedì con il nuovo format della conferenza stampa, per poi proseguire con prove libere, qualifiche e gara dislocate per l’intero week-end. Ecco il programma completo: Giovedì 9 luglio Ore 14:00 – conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD Venerdì 10 luglio Ore 11:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD Ore 15:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 ... Leggi su sportfair

