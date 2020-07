È morto Ennio Morricone: il compositore e direttore d’orchestra aveva 92 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone è morto stamattina a Roma, pochi giorni fa si era rotto il femore a causa di una caduta, era ricoverato in una clinica Ennio Morricone è morto nella mattinata di oggi, 6 luglio 2020, in una clinica di Roma dove era ricoverato da alcuni giorni a causa di una caduta che gli aveva procurato la rottura del femore. Il famoso e stimato musicista aveva 92 anni, ne avrebbe compiuti 93 il 10 novembre. Tramite il legale e amico Giorgio Assumma, la famiglia di Morricone ha fatto sapere che i funerali avverranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”. Nella nota Giorgio Assuma ha fatto sapere che Ennio Morricone è morto “all’alba del 6 luglio in Roma con il conforto della fede. Ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande ... Leggi su nonsolo.tv

