È morto Ennio Morricone, addio al grande compositore (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto Ennio Morricone, aveva 92 anni Un altro grande artista ci ha lasciato. Ennio Morricone, il grande musicista e compositore che ha fatto la storia del cinema, si è spento a 92 anni in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Se ne va un pezzo di storia della musica cinematografica. A riportare la notizia della morte è stata l’Ansa. La famiglia ha annunciato in una nota che i funerali si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”. Nella nota si legge che Morricone “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all’estremo respiro ha ... Leggi su tpi

morto Ennio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : morto Ennio