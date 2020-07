Durigon: “La ministra Catalfo è l’emblema del fallimento di questo governo” (Di lunedì 6 luglio 2020) La materia lavoro la mastica bene e non tanto perché è stato sottosegretario al Lavoro nel governo gialloverde, ma perché da buon sindacalista e da sempre responsabile del dipartimento lavoro della Lega, il deputato Claudio Durigon, conosce quelle politiche e misure pragmatiche che servono per arrivare al cuore del problema. Non a caso parla di “pregiudizi”, da parte della ministra Catalfo nel confrontarsi soprattutto con le opposizioni e che non fanno altro che alimentando sempre più i disagi ai cittadini.Onorevole Durigon, il governo continua a sfornare decreti e misure, ma di rilancio del lavoro non c'è traccia. “Sul lavoro, siamo di fronte a un ministro che ha dato soltanto risposte assistenzialistiche. In altri termini, soldi spesi male e con tempistiche sbagliate. Invece oggi, serve, ad esempio, un vero abbattimento del ... Leggi su ilfogliettone

